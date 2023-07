Bill Kaulitz über Tokio Hotel: "Ein Mitglied wird die Band verlassen!"

Schon am Wochenende sollte Tokio Hotel wieder auf der Bühne als Hauptact beim CSD" in Berlin stehen - vor 500.000 Zuschauern! "Ich bin so nervös!", gab Bill in einem kurzen Video auf Instagram zu. "Wenn heute etwas heute schief geht, wird das das Ende sein. Ein Mitglied wird die Band verlassen, ganz sicher!" Waaas, müssen sich die Fans etwa Sorge machen? Nein, der "CSD"-Auftritt verlief zum Glück ohne Pannen. Außerdem schwärmte Bill erst kürzlich über Tom, Georg Listing und Gustav Schäfer im "Playboy"-Interview: "Wir haben den Großteil unserer Leben zusammen verbracht, sind zusammen aufgewachsen, haben so viel miteinander durchgemacht. Und das ist einfach unerschütterlich. Das ist wie Familie."