Tom Kaulitz: Trauriges Aus! Doch Heidi wahrt weiter den Schein

Nach rund 30 Minuten kam die Band zurück auf die Bühne und erklärte: "Es tut uns total leid. Wir haben so ein geiles Set für Euch vorbereitet. Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Aber leider müssen wir gleich runter von der Bühne." Um die Menge zu besänftigen, spielten sie noch eine Akustik-Version von "Durch den Monsun". Danach war Schluss. Eine Katastrophe für Tom, Bill und Co.! "Wir sind am Boden zerstört", teilten die Musiker wenig später auf Instagram mit. "Das System war im Arsch. Also war das Einzige, was wir tun konnten, uns eine Gitarre zu schnappen und 'Durch den Monsun' zu spielen." Und Heidi? Die tat auf Instagram so, als wäre nichts passiert. Sie postete fröhlich Videos von dem Konzert, bevor die Technik ausfiel.