Marc Eggers: Bittere Beichte nach dem Bill Kaulitz-Kuss! "Das Heftigste, was ich je erlebt habe"

Leider geht es Marc immer noch nicht besser. "Kurzes Update von mir. Ich bekomme immer wieder Fieberschübe. Es geht gar nichts. Ich kann nicht mehr richtig aufstehen. Sorry für die ganzen Rumheul-Stories hier, aber so krank war ich noch nie in meinem Leben. Es ist das Heftigste, was ich je erlebt habe", so der Internet-Star. "Ich hoffe, dass ich das Fieber in Griff kriege. Ich liege im Bett, ruhe mich auf, trinke viel und hoffe, dass es bald besser wird."

Und sein Flirt Bill? Der räumte gerade den "Deutschen Fernsehpreis" ab und ist mittlerweile wieder in Los Angeles. Gemeinsam mit Bruder Tom gönnte er sich erstmal einen Espresso Martini am Malibu Beach. Aber vielleicht gab es ja trotzdem Besserungswünsche an Marc...