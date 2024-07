Bill Kaulitz: "Richtig schlimm!" Sein Haus in Los Angeles ist komplett zerstört

Während Bill beruflich noch in Deutschland ist, musste sich Tom um die Aufräumarbeiten kümmern. "Ich war in einer Schockstarre! Ich habe die Sachen rausgetragen und gedacht: Ich fasse nicht, was ich hier gerade mache. Mir standen die Tränen in den Augen." Sein Bruder hätte das nicht gekonnt. "Ich bin wirklich froh, dass ich nicht zu Hause bin und, dass ich gerade so viel zu tun habe. Ich kann auch gar nicht nach Hause. Das muss alles gemacht werden, während ich noch weg bin." Mit dem Gedanken, dass er erstmal aus seinem zu Hause ausziehen muss, kann sich Bill nicht anfreunden. "Das kann ich nicht! Das ist mein Traumhaus", klagt er. Trotzdem kann sich der Tokio Hotel-Star einen Scherz nicht verkneifen: "In Venedig habe ich ja gesehen, dass Häuser auch im Wasser noch gut aussehen können. Wir lassen es jetzt trocknen und dann sagen wir: 'Guck mal, das ist ein kleines Venedig!'"

Bill und Tom haben sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Hier im Video seht ihr Bilder von früher bis heute: