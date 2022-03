Bill Kaulitz: Trauriges Geständnis! Er kann es nicht länger verheimlichen

Es ist nicht Neues, dass Bill Kaulitz noch immer auf der Suche nach der ganz großen Liebe ist. Eigentlich wünscht sich der Sänger nichts sehnlicher, als die Liebe eines Partners zu spüren. Doch seine bisherigen Beziehungen sind alle gescheitert. Doch warum eigentlich? Dem kommen Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nun auf die Spur.

Im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Tom stellt der Sänger fest, dass er in der Liebe immer das haben möchte, was er nicht haben kann. Und die Feststellungen werden noch schlimmer, denn Tom offenbart seinem Bruder schon seit längerer Zeit, dass, wenn Bill erstmal das hat, was er sich gewünscht hat, er es dann nicht mehr haben möchte.

Kein Wunder also, dass der große Traum von einer festen Partnerschaft und einer Hochzeit bisher unerfüllt blieb. Stattdessen klagt der "Tokio Hotel" Sänger häufig darüber, unglücklich verliebt zu sein. Und Bill findet selbst: "Oh Gott! Das ist ja eine furchtbare Eigenschaft!"