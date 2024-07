Bill Kaulitz: Drama nach Netflix-Dreh! Jetzt bricht Marc Eggers sein Schweigen

Nachdem die Kuss-Bilder auftauchten, wurde Marc mit homophoben Hassnachrichten auf Social Media konfrontiert. Keine einfache Situation for das Model. "Der antwortet mir gar nicht. Ich habe geschrieben: Hoffentlich lässt du das nicht so an dich ran. Mich erstaunt das echt immer, weil ich immer denke, dass wir schon so weit sind. Aber das ist dann eben nicht die echte Welt. Das ist nur meine Realität", erzählt Bill seiner Mutter Charlotte in einer Folge. "Mir ist sowas ja total egal, aber mir tut es einfach für ihn leid."