Bill Kaulitz & Sido: Jaa, es ist wahr!

Letztes Wochenende war Sido in der Best-Of-Sendung von "Wer stiehlt mir die Show?" zu Gast. Gemeinsam mit Moderator Joko Winterscheidt und den ehemaligen Teilnehmer*innen Palina Rojinski und Mark Forster erinnerte er sich an die schönsten Momente zurück. Eines der Highlights: In seiner Sendung spielte er mit seinen Konkurrenten ein Musik-Quiz in der Berliner U-Bahn. Bill räumte in der Runde richtig ab, erriet jeden Song richtig. Nach dem Einspieler schwärmte Sido über seinen berühmten Kollegen: "Mit Bill habe ich mich richtig angefreundet!" Auch Palina findet: "Der ist so toll!" Worte, die bei dem Tokio Hotel-Sänger sicherlich runter gehen wie Öl!

Sendung verpasst? HIER bei Joyn könnt ihr "Wer stiehlt mir die Show? - Best of" streamen.*