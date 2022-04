Bill Kaulitz: Überraschende Liebesbeichte! Jetzt packt er alles aus

"HIM ist ein Geständnis an mich selbst. Wir saßen mit unseren Freunden von ROCKMAFIA im Studio und plauderten über Seitensprünge, Liebe und Beziehungen und die ständige Frage: 'Warum ist Bill immer noch Single!?'", berichtet Bill jetzt in der Pressemitteilung von Sony Music Germany. Während sein Bruder Tom mit Heidi Klum seine Traumfrau bereits gefunden hat, kann Bill sich nur schwer auf jemanden einlassen. "Ich erzählte ihnen von meinem Problem, immer das zu wollen, was ich nicht haben kann, und dass ich das Interesse an Menschen verliere, wenn alles zu real wird. Ich schätze, das ist meine Art, mein Herz davor zu schützen, wieder gebrochen zu werden. Fast wie eine Selbstverteidigung." Weiter erzählt der Tokio Hotel-Frontmann: