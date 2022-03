Bill Kaulitz & Dominik Stuckmann: Damit hätte keiner gerechnet!

In der neuen Folge sprachen Bill und Zwillingsbruder Tom über merkwürdige Angewohnheiten. Bill kam dabei sofort "Bachelor" Dominik Stuckmann in den Sinn. "Weißt du, was ich auch süß finde? Was der neue Bachelor macht. Und zwar hat der eine 'ch'- und 'sch'-Schwäche." Er spricht zum Beispiel "Kirche" wie "Kirsche" aus. Für Bill ist das aber überhaupt kein Manko. Im Gegenteil! "Das ist zum Beispiel eine kleine Ausspracheschwäche, die ich sehr attraktiv finde." Was für ein süßes Kompliment!