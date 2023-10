Bill Kaulitz & Giovanni Zarrella: Aufruhr im "The Voice"-Studio! Er hat nur geschrien

"The Voice of Germany" geht in die heiße Phase! In den Battles müssen die Coaches die Hälfte ihrer Talents rauswerfen. Ronan Keating schickte in der letzten Sendung Musicalsänger Vikrant Subramanian und Medizinstudent Simon Schmerbeck in den Battlering. Doch ihr Gesang wurde schnell zur Nebensache...