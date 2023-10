The Voice of Germany: Alina und Fischi sorgen für Sensation in den Battles!

"Die beiden sind unfassbare Talent, ganz verschieden. Wir dachten: Warum nicht mal volles Risiko gehen", erklärt Coach Bill. Er und Bruder Tom haben den Song "The Phantom of the Opera" für die beiden ausgesucht. "Bill und ich haben keine Angst vor Risiko. Wir packen auch gerne mal zwei Viererbuzzer zusammen, die aus völlig verschiedenen Genres kommen", zeigt sich Tom selbstbewusst. Doch: "Wenn das schief geht, haben wir zwei Viererbuzzer komplett in den Sand gesetzt..." Während Alina sofort von dem Song begeistert ist, hat Fischi Probleme mit der Melodie. "Fischi war auf jeden Fall lost", stellt Bill fest. Trotzdem glaubt er fest an seinen Schützling: "Das könnte die Performance seines Lebens werden!"