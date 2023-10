The Voice of Germany: Der Gewinner steht längst fest!

Am Ende der letzten Sendung traten Marc Altergott und Joel Marques Cunha aus Team Toll gegeneinander an. Mit ihrer gefühlvollen Version von "Impossible" brachten sie nicht nur ihre Coaches Bill und Tom, sondern auch die Konkurrenz zum Ausrasten. "Ich hatte Gänsehaut im ganzen Anzug! Das war unglaublich", schwärmte der Tokio Hotel-Frontmann. Besonders Marc, der es 2020 bereits bei "The Voice Kids" ins Finale schaffte, beeindruckte die Coaches. " Ich habe den Moment geliebt. Du bist 16 Jahre alt. Heilige Scheiße!", sagte Ronan Keating fassungslos. Am Ende nahmen Bill und Tom beide mit in die nächste Runde.