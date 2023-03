Bill Kaulitz & Joko Winterscheidt: Überraschendes Liebes-Outing!

Die beiden kennen sich schon seit Jahren, doch einige Geschichten des Tokio Hotel-Sängers kannte Joko scheinbar noch nicht. In der letzten Folge erzählte Bill, dass er und Tom mal den kompletten Heidepark Soltau zu ihrem Geburtstag gemietet haben. "Wir durften dann mit unseren Autos da rumfahren und die sind dann mit dem Brezelstand immer hinterher. Ich konnte damals ja nicht so einfach in einen Freizeitpark. Deshalb musste ich den ganzen Park mieten." Joko konnte es nicht fassen. "Bitte? What? Willst du mich verkohlen? Das geht?! Das ist mein größter Traum!", platzte es aus dem Showmaster raus.

Obwohl seit den Dreharbeiten mittlerweile einige Zeit vergangen ist, hat Joko die irre Story immer noch nicht vergessen. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er den kurzen Clip aus der Sendung und schrieb dazu auf Englisch: "Ich liebe dich!" Was für ein süßes Geständnis! Joko und Bill sind scheinbar auch abseits der Kamera richtig gute Freunde geworden.