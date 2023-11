Bill Kaulitz & Marc Eggers: "Es ist schön, nicht allein zu schlafen!" Er ist weg vom Single-Markt

Eigentlich wollte Bruder Tom dem Liebesglück seines Zwillingsbruders auf die Sprünge helfen. Bei ihrem Podcast-Event in der Elbphilharmonie war ein "Herzblatt"-Special mit ihren Fans geplant. "Ich werde ein kleines Live-Dating machen. Tom wird mich verkuppeln", verkündete Bill kürzlich. Doch das ist gar nicht mehr nötig! "Es ist seit der Ankündigung, dass wir diese Herzblatt-Sache machen, ein bisschen was bei mir passiert", verrät er in der neuen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". "Ich habe ein bisschen meinen Kopf verdreht. Aber ich mache das natürlich trotzdem gerne mit, bin gespannt, was passiert. Ich wollte es nur sagen. Bei mir sind Sachen in Bewegung. Ich rudere emotional davon ein kleines Stück zurück."