Bill Kaulitz & Shirin David: Drama hinter den "The Voice"-Kulissen!

Shirin fiel die Treppe runter und verletzte sich am Knie. Bill und Bruder Tom waren hautnah dabei. "Es war aufeinmal ein ganz lauter Knall. Dann gehen wir aus der Tür raus und sehen, wie Shirin noch unten liegt. Sie ist die ganze Treppe runtergefallen. Das sah wirklich übel aus. Sie hat auch eine ganze Weile gebraucht, um hochzukommen", erzählt der Tokio Hotel-Frontmann in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Doch die Rapperin zog den Dreh durch - trotz Schmerzen. "Die Beule war ganz schön krass. Wie eine Blase, die blutgefüllt war", so Bill weiter. Lässt sich nur hoffen, dass Shirin bis zu den Battles wieder fit ist...

Auch interessant:

Bei "The Voice" knallte es schon einige Male zwischen den Juroren! Im Video seht ihr die größten Beefs der letzten Staffeln: