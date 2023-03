Bill Kaulitz & Sido: Alkohol-Eklat in Los Angeles!

"Wir waren mit Sido was essen. Er hat sich ein Restaurant ausgesucht, in dem es Rib-Eye gibt. Da war ich noch nie vorher, aber hat mir ganz gut geschmeckt. Die hatten leckeren Kartoffelbrei und Mac N Cheese", erzählt Bill in der neuen Podcast-Folge "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Doch nicht nur das Essen überzeugte die Musiker. "Sido und ich sind reingekommen und haben uns direkt einen Dirty Martini reingekippt. Das ist ja Alkohol im Alkohol. Wir waren einfach schon hackedicht, als wir uns hingesetzt haben." Was für ein feuchtfröhliches Wiedersehen! "War ein richtig schöner Abend!", resümiert Bill. Der Morgen danach dürfte für die beiden dagegen mit einem fiesen Kater begonnen haben.

