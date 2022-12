Bill Kaulitz & Tom Kaulitz: Prügel-Beichte! Fast musste die Polizei einschreiten

Im Gespräch mit "The Red Bulletin" schwelgten Tom Kaulitz und sein Bruder Bill Kaulitz nun in Erinnerungen - jedoch nicht nur in Positiven. Auf die Rückfrage, ob zwischen ihnen als Zwillingen früher eine Rivalität herrschte, erwidert der Mann von Heidi Klum nur: "Nein, es war nie so, dass wir uns wirklich ernsthaft gestritten haben".

Dennoch scheint die Situation, wenn es dann mal zum Streit kam, schnell eskaliert zu sein, wie Bruder Bill weiter ausführt. Die beiden hätten sich dann schnell mal geprügelt - und das auch nicht auf die safte Art: "Wenn wir uns geprügelt haben, dann war das wirklich so, als ginge es um Leben und Tod. [...] Meine Mutter dachte, sie müsse gleich die Polizei rufen" verrät Bill, gibt aber auch schnell Entwarnung: "Wir konnten nie lange sauer aufeinander sein. Die längste Zeit, in der wir nicht miteinander geredet haben, waren vielleicht zwölf Stunden".

