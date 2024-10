Bill Kaulitz: Verplappert! Ist er etwa verheiratet?

Nachdem Bill sich wieder eingekriegt hatte, klärte er die Situation auf: "Nein. Oh, mein Gott. Könntest du dir das vorstellen? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Das wäre absolut daneben", sagte er und erklärte, was er eigentlich meinte: „Ich habe die Lizenz gemacht, damit ich der Pastor auf seiner Hochzeit sein konnte.“ Der "Tokio Hotel"-Sänger hatte nämlich die Trauung von Bruder Tom Kaulitz und Modelmama Heidi Klum (51) vollzogen, weil die beiden sich als eineiige Zwillinge sehr nah stehen und ein enges Verhältnis pflegen.

So eng, dass Bill vor der Hochzeit erstmal mit dem Stellenwert von Heidi klarkommen musste. Als er dies aber schaffte, sei der Moment "einfach magisch" gewesen. Kim Cattrall fragte ihn außerdem, ob Heidi manchmal die beiden Kaulitz-Brüder. Darauf antwortete Bill: "Nein, denn er sieht ganz anders aus, weil wir so einen unterschiedlichen Stil haben." Trotzdem fällt ihm eine Möglichkeit ein, wie er Heidi austricksen könnte: "Ich denke, wenn wir beide die gleichen Haare hätten, den gleichen Bart, quasi gleich aussehen würden, dann wäre es schwer. Vielleicht könnte ich sie so austricksen."