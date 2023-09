Bill Kaulitz: Wilde Partynacht mit einer Italienerin!

Obwohl Bill dem US-Staat Texas kritisch gegenüber steht, haben ihn die Menschen in Austin überzeugt. "Ich fand es mal toll, Locals aus Austin kennenzulernen. Ich muss sagen, ganz entzückende Leute. Das sind jetzt keine Fashion-Leute. Da zählen noch andere Dinge im Leben", berichtet er weiter. Der schillernde Tokio Hotel-Star blieb natürlich nicht lange unentdeckt. "Ich habe mich gefühlt wie ein Alien, der da gelandet ist. Aber sie haben mich mit offenen Armen empfangen. Die waren voller Komplimente. Ich konnte da so richtig abräumen. Meine Freundin und ich waren immer Center of Attention. Das hat uns gefallen." Doch irgendwann geht leider auch die schönste Partynacht zu Ende...