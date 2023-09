Tom Kaulitz & Matthias Schweighöfer: Peinlicher Vorfall auf dem roten Teppich

Matthias war kürzlich in Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu Gast und plauderte über sein neues Leben in Hollywood. Barbara hakte sofort nach, ob er jetzt auch mit Heidi Klum und Tom Kaulitz per du ist. "Ich kenn die tatsächlich nicht. Wir waren in Cannes vor ein paar Monaten auf der amfAr-Gala und da liefen Heidi Klum und Tom vorbei. Ich wollte so 'Hey Tom!' rufen, habe ich mich aber nicht getraut", erzählte der Schauspieler.

Tom hat davon erst jetzt Wind bekommen durch eine Zuhörerin seines Podcasts. "Matthias Schweighöfer war in einem Podcast bei Barbara Schöneberger und hat da wohl erzählt, dass er mich langflitzen sehen hat. Er hätte mich gesehen und mich aber gar nicht angesprochen", so der Musiker. Warum? "Du hattest so eine Aura, dass Matthias gedacht hat, dass er dich nicht ansprechen kann", glaubt sein Zwillingsbruder Bill. Er und Matthias hätten dagegen schon ein nettes Gespräch geführt. "Mich hat er zum Beispiel angesprochen. Ich habe ihm im Soho House getroffen und dann kam er vorbei und wir haben direkt ein Pläuschchen gehalten. Wir kannten uns vorher nicht."

Tom kann die Angst vor ihm gar nicht nachvollziehen. "Ich habe noch nie ein Foto verweigert. Ich gehe oft überall schnell lang, weil ich eigentlich ein schüchterner Typ bin", stellt er klar. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Event...