Bill Kaulitz: Nach Panik-Beichte - Er tröstet sich mit Blondine in Italien!

Hinter Bill Kaulitz liegen heftige Wochen! Er trat nicht nur mit seiner Band Tokio Hotel beim "Deichbrand"-Festival und dem CSD in Berlin auf, sondern stand zwischendurch auch noch für "The Voice of Germany" vor der Kamera. Dass Bill auch noch auf Schritt und Tritt von Fans verfolgt wurde, machte ihn ziemlich zu schaffen. "Ich merke, dass ich mich gerade wieder verschachtel und die Tür zumache und alle Gardinen zuziehe und gerade wieder das Gefühl habe, man muss sich von allen Seiten schützen", erzählte er kürzlich bei "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". "Ich hatte Panikattacken und habe sogar geweint diese Woche. Das habe ich lange nicht mehr!" Deshalb ist Bill jetzt nach Italien geflüchtet - doch nicht allein...