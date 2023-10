Bill & Tom Kaulitz: Abrechnung mit ihren "The Voice"-Kollegen! "Darüber sind wir ein bisschen sauer"!

Bill und Tom Kaulitz sind gemeinsam mit Rapperin Shirin David, Sänger Ronan Keating und Schlagerstar Giovanni Zarrella Coaches bei "The Voice of Germany". Die "Blind Auditions" sind in vollem Gange und die Teams füllen sich so langsam. Während der Show scheint - bis auf kleine, liebevolle Sticheleien - zwischen den fünf Coaches alles harmonisch zu sein. Oder etwa doch nicht? In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" rechnen Bill und Tom Kaulitz nun mit ihren Jury-Kolleg:innen ab...