Bill & Tom Kaulitz: Dschungelcamp-Lästerei! Jetzt sprechen sie Klartext

David Ortega (39) musste bereits an Tag 2 aus dem Camp ziehen. Für Bill völlig unverständlich. "David Ortega - fantastisch. Der hat mich so gut unterhalten und ich finde es eine Katastrophe, dass die alle so bescheuert sind in diesem Dschungelcamp und den als Ersten rauswählen." Doch Tom findet: "Das kannst du ja den anderen Kandidaten nicht vorwerfen. Das kann ich der Redaktion nur vorwerfen!" Sein Vorschlag: "Die Redaktion hätte sagen müssen: 'Wir lassen natürlich nicht das Camp wählen.' Und selbst wenn sie ihn wählen, hätte ich gesagt: 'Ihr habt alle für David gestimmt, aber wir entscheiden trotzdem, heute geht die Langweiligste raus.'"