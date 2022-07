Bill & Tom Kaulitz: Gefängnis-Hammer! Damit hätte niemand gerechnet

In Celle bei Hannover steht aktuell ein Gefängnis zum Verkauf. Als Bill und Tom Kaulitz davon Wind bekamen, waren sie sofort Feuer und Flamme. "Ich will da einen Nachtclub ein Restaurant oder ein Hotel draus machen - oder alles zusammen", erzählte der Tokio Hotel-Frontmann in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Jetzt könnte der Traum tatsächlich in Erfüllung gehen...

Auch interessant