Bill Kaulitz: Schockierender Drogen-Skandal

„Wenn wir dann mal woanders übernachteten oder gezeltet wurde, ging's richtig ab. Das war die Zeit, in der ich auch anfing, andere Drogen auszuprobieren: Irgendjemand brachte schon mal Speed mit, an Klebstoff wurde geschnüffelt, 'ne Pille – was auch immer das war – zerbröselt und in den Drink geworfen, so was halt.“

Bill Kaulitz