Bill & Tom Kaulitz: "The Voice"-Hammer!

Bill und Tom Kaulitz gelang im Alter von nur 15 Jahren der Durchbruch mit ihrer Band Tokio Hotel. Es folgten Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Hallen und kreischende Fans. Auch aus dem TV sind die Kult-Zwillinge nicht mehr wegzudenken. Bill war schon Juror bei "Germany's next Topmodel" und "Queen of Drags". 2013 saßen beide in der Jury von "DSDS". Jetzt kommt raus: Bill und Tom wurden auch schon für "The Voice of Germany" angefragt...

