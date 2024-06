Bill & Tom Kaulitz: "Wir haben uns noch nie so viel gestritten!"

Im letzten Jahr hat es zwischen den beiden Tokio Hotel-Stars oft gekracht. "Wir haben noch nie so viel gestritten wie in diesem Jahr", gibt Bill offen zu. Tom drohte sogar damit, alles hinzuschmeißen. Doch glücklicherweise können sich die Zwillinge nicht lange böse sein. "Ich will Bill in Wahrheit nur glücklich sehen", erklärt Tom. In der Vergangenheit stellte er sich immer wieder schützend vor seinen Zwillingsbruder. Ein Kaulitz kann eben nicht ohne den anderen Kaulitz!

Bill und Tom Kaulitz haben sich im Laufe ihrer Karriere ziemlich verändert. Hier im Video seht ihr Bilder von früher bis heute: