Birgit Schrowange: Aus und vorbei

Dabei war die Moderatorin noch kurz vor dem Start der Show sehr optimistisch gewesen. "Ich habe mich noch nicht als Rentnerin gesehen", betonte sie im Interview – und sah sich schon die nächsten 25 Jahre fest im Sattel bei Sat.1. Doch ganz so rosig wie gedacht dürfte ihre Zukunft dort nicht sein, denn die Quoten der Premieren-Sendung waren unterirdisch: Nicht mal eine halbe Million Zuschauer interessierten sich für das Powerfrauen-Format, und auch die anschließende Doku über Birgit fand kaum Zuspruch. Liegt es also womöglich eher an der Moderatorin als am Thema? "Als ich jung war, hat man mir gesagt, dass ich keine Ausstrahlung habe und nie ins Abendprogramm komme", räumt sie selbstkritisch ein. Zwar landete sie später mit dem Info-Magazin "Extra" in der Primetime, aber für eine eigene Show scheint das Charisma auch heute noch nicht ganz zu reichen …