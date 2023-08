Birgit Schrowange: Hochzeits-Hammer auf hoher See!

Birgit Schrowange und Frank Spothelfer machen genau da weiter, wo alles angefangen hat: Auf einem Kreuzfahrtschiff auf hoher See. Irgendwo zwischen Malaga und Valencia gaben sich die Moderatorin und der Geschäftsmann am 16. Juli das lang ersehnte Ja-Wort. "Es fühlt sich großartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt. Bei mir kommt das Beste zum Schluss", schwärmt Birgit Schrowange gegenüber "BILD" von ihrer Traumhochzeit.