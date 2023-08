Markus Lanz: Traurige Beichte! Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit

Sein ältester Sohn Laurin zum Beispiel geht längst eigene Wege. Er war mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und stolzer Trauzeuge seiner Mutter Birgit Schrowange. Die hat auf See – zwischen Malaga und Valencia – ihre große Liebe Frank Spothelfer geheiratet. Mit dem neuen Partner seiner Mutter versteht Laurin sich blendend. Wie mag sich das für Markus Lanz wohl anfühlen?

Auch seine Ehe mit Angela scheiterte. 15 Jahre waren sie ein Paar, 12 Jahre davon verheiratet. Die gemeinsamen Töchter bleiben, so sagen Freunde, bei der Mutter. Und die ist auch neu verliebt – und zwar in einen Hamburger Fitnesstrainer, der aussieht wie Markus Lanz, nur 20 Jahre jünger ist. Sicher auch nicht einfach für den Moderator so etwas wegzustecken.

Der schöne Traum von einer eigenen Familie - der ist für den TV-Mann jetzt ausgeträumt. Dabei war für Markus Lanz gerade dieser enge Zusammenhalt wichtiger als alles andere. Einst schwärmte er über seine Familie: "Sie ist meine Basis und Struktur, in der du dich fangen kannst." Doch nun ist das Glück dahin …