Maybrit Illner: So lebt die Talkerin mit ihrem Ehemann privat

Lange lief alles nach Plan: Journalistik-Studium, Fernsehausbildung in der DDR, Redakteursstelle und Moderationsleitung reihen sich vorbildlich in ihrer Vita. Doch die Begegnung mit René Obermann in ihrer eigenen Polit-Talkshow stellte 2007 das Leben von Maybrit Illner auf den Kopf. Hals über Kopf verliebte sich die verheiratete Journalistin in den Manager und verließ nach 19 Jahren Ehe ihren Mann Michael Illner. Doch es hat sich gelohnt! Mit ihrem zweiten Ehemann hat Maybrit Illner heute den richtigen Partner für ein Leben in der Öffentlichkeit gefunden.

So begann Maybrit Illner ihre Bilderbuch-Karriere

Geboren 1965 in Ost-Berlin nahm die Karriere von Maybrit Illner bereits in der DDR Fahrt auf. Nach dem Journalistik-Studium an der ehemaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig, verschlug es die Nachwuchsjournalistin in die Sportredaktion des DDR-Senders "Deutscher Fernsehfunk". Nach einem Wechsel in die Auslandsredaktion schlüpfte sie 1989 für Sendungen wie „azur – Das Reisejournal“ oder das „Abendjournal“ das erste Mal in die Rolle der Moderatorin. Nach der Wiedervereinigung fand Maybrit Illner schnell ein neues Zuhause beim . Nach einigen Jahren beim „ZDF-Morgenmagazin“ wurde der schlagfertigen Moderatorin Ende der 90er Jahre die Leitung der Politsendung „Berlin Mitte“ übertragen. Nicht zuletzt ihre enorme Beliebtheit beim Publikum sorgte dafür, dass die Sendung 2007 in "Maybrit Illner" umbenannt wurde.

Maybrit Illner: Erste Ehe mit Michael Illner scheiterte

Von 1988 bis 2007 war Maybrit Illner mit dem Krimi-Drehbuchautor Michael Illner verheiratet. Doch eine Zufallsbegegnung stellte 2007 ihr Leben auf den Kopf. In ihrer eigenen Politsendung empfing die Fernsehjournalistin den Telekom-Manager René Obermann und verliebte sich kurzerhand in den gutaussehenden, aber knallharten Geschäftsmann.

In ihrer eigenen Polit-Talkshow diskutierte sich René Obermann in das Herz von Moderatorin Maybrit Illner Foto: Imago

Aller Widrigkeiten zum Trotz wurden die beiden ein Paar: „19 Jahre Ehe wirft man nicht einfach so weg. Daher habe ich alles ausführlich und ehrlich mit meinem Mann besprochen. Und wir haben dann gemeinsam festgestellt, dass eine Trennung der richtige Weg ist. Das hatte aber nichts mit René Obermann zu tun“, stellte sie später gegenüber „Bild“ klar. Auch der neue Mann an ihrer Seite verließ zu Gunsten seiner Auserwählten seine Ehefrau und seine zwei Kinder in Bonn. Obwohl Maybrit Illner und René Obermann seither Hand in Hand durchs Leben gehen, leugnet die Talkerin bis heute ihren Ehemann für ihre neue Liebe verlassen zu haben.

Maybrit Illner und Ehemann René Obermann begegnen sich auf Augenhöhe

Nach dem weniger romantischen Kennenlernen ging alles ganz schnell. Bereits im August 2010 läuteten die Hochzeitsglocken im Hause Illner-Obermann. Mit Maybrit Illner und René Obermann haben sich zwei Karriere-Menschen gesucht und gefunden. Dank ihrer Jobs begegnen sich die beiden auf Augenhöhe. Während die Journalistin seit den 90er Jahren zu den erfahrensten Köpfen der deutschen Fernsehlandschaft zählt, stand ihr Ehemann über sieben Jahre an der Spitze der deutschen Telekom. Als René Obermann 2006 in sein Amt schlüpfte, wurde er zum jüngsten Chef in der Geschichte des Unternehmens. Mit einem Jahresgehalt von 1,7 Millionen Euro bewegt sich der gebürtige Düsseldorfer aktuell in den Aufsichtsräten der Allianz AG, von 1&1 Internet sowie Airbus. Im April 2020 konnte sich der emsige Geschäftsmann als Aufsichtsrat-Chef bei Airbus den nächsten hohen, gutbezahlten Posten sichern. Doch bleibt bei so viel Arbeit überhaupt noch Zeit für Zweisamkeit? Das bleibt wohl vorerst ihr zuckersüßes Geheimnis...

