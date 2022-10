Boris Becker: Das Weihnachtswunder! In zwei Monaten ist es soweit

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Tennis-Ikone schon zu Weihnachten seine Lieben wieder in die Arme schließen darf - und zwar außerhalb der Gefängnismauern. Eine Bewährung kommt zwar eigentlich erst in Betracht, wenn die halbe Haftstrafe verbüßt ist. Doch für ausländische Häftlinge gilt in England eine Sonderregelung. Laut dem "Early Removal Scheme" könnte Boris Becker schon nach gut sieben Monaten in sein Heimatland Deutschland abgeschoben werden.