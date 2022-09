Boris Becker: Nach dem Knast - Baby und Hochzeit mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro

Und nicht nur von Hochzeit hat der Olympiasieger gesprochen. Auch Nachwuchs ist bei Boris Becker ein Thema. Er will noch ein Baby! Mit Lilian de Carvalho Monteiro? "Ich hoffe, dass ich mit der dritten ‘Frau Becker’ auch nochmal Kinder bekomme", so Becker in dem Podcast. Mit Ex-Frau Barbara Becker hat er bereits die erwachsenen Söhne Noah und Elias, mit Affäre Angela Ermakova Tochter Anna und mit Ex Lilly Becker hat er Söhnchen Amadeus. Die könnten sich bald über noch mehr Familienzuwachs freuen!

Läuten also erst die Hochzeitsglocken, bevor das große Babyglück folgt? Fakt ist: Seine Freundin hat bisher keine eigenen Kinder. Doch mit dem Nachwuchs ihres Liebsten scheint sie sich prächtig zu verstehen. So sah man sie beispielsweise im Juni zusammen mit Noah Becker auf der Tribüne in Wimbledon sitzen. Die beiden schauten sich entspannt das Tennismatch an. Die Bestandsprobe als Stiefmama hat sie somit bereits bestanden...

Boris Becker muss mindestens die Hälfte seiner Haftstrafe absitzen. Dann wäre die Zukunft frei für die großen Pläne der ehemaligen Sportlegende und seiner Liebsten...

Boris Becker: Seine ersten Wochen im Höllen-Knast! Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: