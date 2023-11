Boris Becker: Der hohe Preis für seinen Erfolg

"Man muss über seine Grenzen gehen. Das ist der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren." Das war schon immer das Motto des 55-Jährigen. Und seine Einstellung gab ihm recht. Becker war Weltspitze im Tennis, ging mit seinem Sieg beim Wimbledonturnier 1985 als jüngster Champion sogar in die Geschichte ein. Seine eigene Gesundheit stellte er immer hintan. "Sport war meine große Leidenschaft, meine große Liebe", verteidigt er sich.

Die Triumphe sind lange her. Was ihm geblieben ist, sind gesundheitliche Probleme und eine lange Krankenakte: ein lädiertes Knie, zwei neue Hüftgelenke und ein kaputtes Sprunggelenk. Operationen konnten zwar kurzfristig Abhilfe schaffen, aber seine Knie und Ellenbogen schwellen immer wieder an. Boris leidet häufig unter Schleimbeutelentzündungen.