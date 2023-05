Boris Becker: Er spricht über das Aus

Boris Becker möchte endlich Schluss machen: Nachdem der Tennis-Star mehrere Monate wegen Insolvenzstraftaten im britischen Gefängnis saß, änderte er nach seiner Entlassung nicht viel an seinem Lebensstil: Weiterhin besuchte er die teuersten Restaurants und lässt es sich aktuell mit seiner Freundin Lilian de Carvalho in Mailand gut gehen. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Wie Boris auf dem OMR-Festival in Hamburg erklärte, will er seine Privatinsolvenz nun endlich beenden.