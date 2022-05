Boris Becker: Es hält nur noch eine Handvoll Menschen zu ihm

In der Not erkennt man seine wahren Freunde. Auf keinen trifft das momentan so sehr zu, wie auf unseren Tennis-Star. Während seiner Glanzzeiten sonnten sich viele in seinem Ruhm – und nicht wenige nutzten ihn aus. Doch jetzt, in seiner schwersten Stunde, wenden sich genau diese Menschen von ihm ab. Verdächtige Stille auch in der Welt der Promis. Unser Boris wurde fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Nur vereinzelt halten ehemalige Weggefährten noch zu ihm. So wie Thomas Gottschalk (71): "Boris hat keine verarmten Omas abgezockt", verteidigt er ihn in einem Interview. Und weiter: "Das Publikum hat zuerst seine Erfolge beklatscht und berauscht sich jetzt an seinem Niedergang."

Auch interessant: