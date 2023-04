Boris Becker: Fatale Vorwürfe gegen den Tennis-Star

Nicht zum ersten Mal übrigens. "Wir haben nichts gemeinsam. Außer das Aussehen", sagte Anna einmal traurig. "Ich hatte großes Glück mit meiner Kindheit. Mit all der Fröhlichkeit, mit meiner Familie, besonders meiner Mutter und meiner Großmutter, all den Freunden. Dafür bin ich wirklich dankbar!" Von Papa Boris nie ein Wort. Vielleicht weil er nie eine große Rolle in ihrem Leben spielte. Nicht, als Anna klein war, nicht als Teenager. Und auch heute nicht, als junge Frau.

"Es ist alles nicht einfach", sagt Anna ehrlich, ihre blauen Augen blicken traurig. Regen Austausch gebe es zwischen ihr und ihrem Vater nicht. "Die letzten Monate habe ich nur mit meiner Mutter verbracht", erklärt Anna. Kein Besuch, kein Anruf von Papa. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Denn obwohl Anna in Deutschland ist, in Köln trainiert, besucht hat er seine einzige Tochter nicht. Nur ein paar nette Zeilen auf seiner Internetseite gibt es: "So stolz", schreibt er da unter ein Foto von ihr beim Tanzen. Ansonsten Schweigen.

Dabei muss Boris sich wirklich anstrengen. Wenn er Anna nicht verlieren will, muss endlich etwas mehr kommen als warme Worte. Und hier und da mal ein Geschenk. Liebe, Aufmerksamkeit, Fürsorge – all die Dinge, die Vätern ihren Töchtern normalerweise entgegenbringen. Das wäre dringend notwendig. 22 Jahre lang ist Anna gut ohne ihren Vater ausgekommen – ihn ganz aus ihrem Leben zu streichen, wäre traurig, aber mehr auch nicht.

