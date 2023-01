Boris Becker: Heikle Enthüllung! Freundin Lilian zieht die Fäden im Hintergrund

Seine Freundin Lilian zieht die Fäden im Hintergrund

Seit Mitte 2020 ist Boris mit Lilian de Carvalho de Monteiro zusammen. Auch in der Knast-Krise stand sie fest zu ihm. "Er vertraut ihr. Sie ist seine Stütze, will jedoch im Hintergrund bleiben", verrät ein enger Freund. Lilian ist aber nicht nur seine neue Liebe, sondern auch seine heimliche Finanzchefin.

Die Risikoanalystin gründete die Firma "BFB Enterprises" (BFB steht für Boris Franz Becker), die den Tennishelden vermarkten soll. Denn nach wie vor läuft die Insolvenz des Pleitiers, der größte Teil seiner Einnahmen gehen an den Insolvenzverwalter. Aber kommt Geld aufs Konto der Firma BFB und damit an Lilian, dürfte sie zumindest eine Provision einbehalten. Die Einnahmen kommen also auch Boris zugute. Sie ist nicht nur sein seelischer, sondern jetzt auch sein finanzieller Halt.

