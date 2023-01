Sarah Connor: Prügel-Beichte! DAS hat sie für ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi getan...

In ihrer Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" wurde nun noch einmal mehr deutlich, dass für Anna-Maria Ferchichi ihre Familie an erster Stelle steht. Doch nicht nur ihre 10-köpfige Rasselbande rund um Ehemann Bushido und ihre 8 Kinder, auch Schwester Sarah Connor ist für sie noch immer eine enge Bezugsperson. Das hat wohl auch seine Gründe, denn auf die Sängerin kann sich Anna-Maria allen Anscheins nach schon seit ihrer Kindheit in jeglicher Leben Situation verlassen. In der ersten Folge verrät die 41-Jährige nun: