Boris Becker: Hochzeit und ein Baby für den Tennis-Star

Boris Becker glaubt an die Liebe auch wenn die bei ihm schon so oft gescheitert ist. Zahlreiche Beziehungen und zwei Ehen sind in der Vergangenheit in die Brüche gegangen. Mit Barbara Becker war er acht Jahre lang verheiratet, 2001 wurden die beiden geschieden. Sie haben die Söhne Noah und Elias.

2009 sagte er zu Lilly Becker "Ja". Das Glück zierte ihr Söhnchen Amadeus. Doch 2018 zerbrach die Liebe endgültig.

Aus einer Affäre stammt außerdem seine Tochter Anna Ermakova.