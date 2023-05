Boris Becker: Ist er obdachlos?

"Ich wohne nicht in Leimen, obwohl ich meine Heimatstadt immer im Herzen trage", schrieb der 55-Jährige jüngst auf Twitter. Seltsam – denn er ist doch offiziell dort gemeldet. Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser bestätigte: "Die Angabe der Anschrift der Mutter dient vorübergehend dazu, dass er bis zu dem Zeitpunkt, an dem er einen festen Wohnsitz bezieht, eine Anschrift in Deutschland hat, unter der er Post empfangen kann." Hm, was ist denn da los? Wohnt das arme Bobbele etwa unter der Brücke? Nein, sicher nicht.

Der ehemalige Wimbledon-Held steigt vorzugsweise mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro in Luxus-Hotels ab oder wird von reichen Freunden in deren Appartements oder Villen eingeladen. Auf gut Deutsch: Boris Becker schnorrt sich durch. Hauptsache, Bum Bum Boris muss nicht zurück ins Kinderzimmer nach Leimen.

