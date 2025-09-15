Boris Becker: Jetzt meldet sich erstmals Lilian zu Wort!

Das Paar hatte jedoch kaum Zeit, die neue Nähe unbeschwert zu genießen, da sich Beckers finanzielle Probleme zuspitzten und schließlich in einer Verurteilung endeten. Für Lilian war klar: Sie würde ihn nicht allein lassen. „Ich hatte recht schnell Gefühle für diesen Mann und wollte ihm helfen. Also habe ich mich reingearbeitet in sein finanzielles Chaos. Ich las alle Dokumente, war bei jedem Treffen mit den Anwälten und dem Insolvenzverwalter dabei. Es gab keine Geheimnisse zwischen uns.“