Boris Becker: Jetzt meldet sich erstmals Lilian zu Wort!
Sie war die Frau an seiner Seite, als er alles verlor. Nun spricht Lilian de Carvalho Monteiro, Ehefrau von Boris Becker, erstmals offen über ihr gemeinsames Leben – von der ersten Begegnung bis zum Neuanfang in Mailand.
Für Lilian ist Boris die Liebe ihres Lebens.
© IMAGO / APress
In einem ausführlichen Interview mit BILD blickt Lilian auf die schweren letzten Monate in ihrem gemeinsamen Leben mit Boris Becker, aber auch ihre romantischen Anfänge zurück.
2018, auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes, traf Lilian zum ersten Mal auf Boris. Für sie war er damals einfach nur „ein großer, rotblonder Mann“, während die anderen Gäste sofort in Aufregung verfielen. „Ich wunderte mich bloß, dass alle plötzlich so aufgeregt waren, als er den Raum betrat“, erinnert sie sich heute. Ein Gespräch kam zunächst kaum zustande, und so dauerte es fast ein Jahr, bis Lilian dem früheren Tennisstar ihre Telefonnummer gab.
Sie erzählt von einem romantischen Treffen in Rio de Janeiro: „Boris organisierte mir einen Drink auf einer der schönsten Dachterrassen der Stadt. Zwei Tage vor meinem Abflug gab ich ihm meine Nummer. Ab da telefonierten wir ständig.“ Mit Beginn der Corona-Pandemie bot sich den beiden schließlich die Gelegenheit, ihre Beziehung in London abseits des Rampenlichts aufzubauen.
Spaziergänge im Hyde Park, stundenlange Gespräche und die Chance, einander wirklich kennenzulernen – all das legte das Fundament für die Partnerschaft, die sie heute verbindet.
Die schwerste Prüfung: Monate hinter Gittern
Das Paar hatte jedoch kaum Zeit, die neue Nähe unbeschwert zu genießen, da sich Beckers finanzielle Probleme zuspitzten und schließlich in einer Verurteilung endeten. Für Lilian war klar: Sie würde ihn nicht allein lassen. „Ich hatte recht schnell Gefühle für diesen Mann und wollte ihm helfen. Also habe ich mich reingearbeitet in sein finanzielles Chaos. Ich las alle Dokumente, war bei jedem Treffen mit den Anwälten und dem Insolvenzverwalter dabei. Es gab keine Geheimnisse zwischen uns.“
Als im April 2022 das Urteil fiel, war es zugleich ihr Geburtstag – ein Tag, der für immer in Erinnerung bleiben wird. „Morgens kaufte Boris mir einen Strauß Blumen. Danach fuhren wir zum Gericht. Es war der schrecklichste Tag meines Lebens. Freunde schickten mir Geburtstagsglückwünsche, während mein Mann ins Gefängnis musste.“
Während Becker in britischen Gefängnissen einsaß, blieb Lilian sein wichtigster Halt. Sie durfte ihn zweimal im Monat für jeweils zwei Stunden besuchen, telefonierte regelmäßig mit ihm und hielt seine Familie auf dem Laufenden. „Ich wusste, ich werde für Boris Becker kämpfen. Ich wollte seinen Namen, seinen Ruf verteidigen.“ Boris selbst sagt rückblickend: „In meiner schlimmsten Lebensphase lernten Lilian und ich uns am besten kennen.“
Ein Neuanfang in Mailand
Nach Beckers Entlassung im Dezember 2022 wagten beide den Neustart. Gemeinsam zogen sie nach Mailand, wo sie ihr Leben Schritt für Schritt wieder aufbauten. „Als wir in unsere neue Wohnung einzogen, hatten wir keine Möbel. Anfangs nur ein aufblasbares Sofa und eine Luftmatratze. Heute macht es mich stolz zu sehen, wie wir unser Leben wieder aufgebaut haben“, erzählt Lilian.
Für Becker bedeutete dieser Umzug auch innerlich einen Abschluss: „Ich habe mit der Haft abgeschlossen, als Lilian und ich nach Mailand gezogen sind. Heute sind wir in einer wunderschönen neuen Phase.“
Am 29. April 2023 – exakt ein Jahr nach der Urteilsverkündung – machte er Lilian schließlich einen Antrag. „Er wollte mir eine andere Erinnerung an diesen Tag schenken. Der 29. April ist jetzt nicht mehr der Tag der Urteilsverkündung, sondern unser Verlobungstag“, sagt sie mit einem Lächeln.
Blick in die Zukunft
Heute erwartet das Paar sein erstes gemeinsames Kind. Für Lilian geht damit ein Traum in Erfüllung. „Ich wollte immer Mutter werden. Nur wusste ich nicht, wer der Vater sein würde. Ich bin froh, jetzt in dieser Phase meines Lebens zu sein.“
Obwohl sie ihren Geburtsnamen bei der Hochzeit behielt, steht fest: Das Baby wird den Namen Becker tragen. „Mein Name hat eine Geschichte – wie seiner auch. Vielleicht kombinieren wir ihn eines Tages. Aber es wird auf jeden Fall ein Becker-Baby.“
Für Lilian ist klar: Ihre Liebe zu Boris Becker hat jede Bewährungsprobe überstanden. „Wir wussten vor zweieinhalb Jahren nicht, welchen Weg wir gehen würden. Wir sagten: Solange wir zusammen sind, finden wir einen Weg. Jetzt ist er gut – und wir haben noch einen langen Weg vor uns.“