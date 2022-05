Boris Becker: Jetzt will ihn seine 86-jährige Mutter Elvira retten

Obwohl es für Mama Elvira sicherlich kein leichter Gang werden wird, hat sich die 86-Jährige nun dazu entschlossen, ihrem Sohn im Gefängnis einen Besuch abzustatten. Wie laut "Bild" berichtet wird, soll Elvira eigentlich eine Reise ins Königreich ausgeschlossen haben, da diese mit viel Strapazen für die 86-Jährige einhergeht. Doch scheinbar will sie ihren Sohn in dieser schweren Zeit einfach nicht alleine lassen. So sagte sie einst: "Egal was passiert – er ist und bleibt mein Sohn." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die beiden ihr Wiedersehen in vollen Zügen genießen können!