Boris Becker: Knallharte Vorwürfe! Geht er damit zu weit?

Im "Bild"-Gespräch poltern einige seiner Gläubiger nun heftig gegen den Werbespot! "Peinliche Werbung! Wenn Becker das Honorar wenigstens nutzen würde, um seine Schulden zu bezahlen, hätte diese peinliche Aktion zumindest einen guten Zweck. Aber bislang steckt Becker jeden Cent, den er verdient, nur in seine eigene Tasche. Und er will ein Vorbild für jüngere Menschen sein und ihnen Geldtipps geben?", heißt es.

Und Boris? Der scheint sich davon nicht stören zu lassen. "Geld ist und war mir wichtig, aber der Spot ist natürlich Satire und Selbstironie", erklärt er. "Dass ich Geld aus dem Fenster geworfen habe, ist richtig. Aber sich dann selbst auf die Schippe zu nehmen, um der jüngeren Generation zu empfehlen, es mir nicht nachzumachen, war mir wichtig."

Ein weiterer Gläubiger kann kaum glauben, was er da hören muss! "Selbstironie? Wenn man so vielen Menschen so viel Geld schuldet? Jetzt so einen Werbespot zu veröffentlichen und der jüngeren Generation damit Ratschläge geben zu wollen, spricht für sich und lässt tief in das Mindset von Herrn Becker blicken", poltert er. Autsch...