Boris Becker: Luxusleben trotz Schulden! Er verprasst weiter seine Kohle

Boris Becker sorgte in letzter Zeit für einige Schlagzeilen: Nach seinem Gefängnisaufenthalt muss sich der Ex-Tennisprofi nun wieder seinen Schulden-Problemen stellen. Bereits vor einigen Tagen wandte sich ein Gläubiger empört an die "Bild" und erklärte: "Das 'Weltbild' von Becker ist: Er hat keine Schulden, also kann er mit seinem 'neuen' Geld auch machen, was er will".

Diesem Vorwurf macht Boris Becker nun wieder alle Ehre und zeigt erneut, wie gut er Geld ausgeben kann.