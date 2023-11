Boris Becker nach Scheidung von Lilly: Heimliche Hochzeit in Deutschalnd mit Lilian?

"Sie ist die Liebe meines Lebens." Wenn Boris Becker über Lilian de Carvalho Monteiro spricht, glänzen seine Augen – vor Rührung und Freude über dieses große Glück, das er noch einmal empfinden darf. Die Tennis-Legende weiß: Er hat in seinem Leben sehr viel falsch gemacht und mit der hübschen, klugen und loyalen Risikoanalystin eine letzte Chance bekommen. Die Anzeichen verdichten sich, dass er diese Chance um jeden Preis nutzen will. Vielleicht sogar mit einer romantischen Trauung in Heidelberg...