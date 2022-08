Boris Becker: Neue Details aus dem Knast! Jetzt packt seine Mutter aus

Nach der harten Zeit, die Boris Becker im "Horror-Knast" Wandsworth verbrachte, scheint es ihm in seiner neuen Unterbringung definitiv besser zu gehen. Seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (34) stattet ihrem Boris regelmäßig Besuche ab, von denen sie dann seinen Söhnen Noah (28) und Elias Becker (22), sowie auch seiner Mutter Elvira berichtet. Letztere ließ nun neue Details zu den Umständen hinter Gittern des Tennis-Ass durchsickern.

Wie sie gegenüber "Bunte" verriet, soll es ihrem Sohn in Huntercombe "wesentlich besser" gehen. Angeblich so gut, dass er sich sogar wieder seiner Leidenschaft widmen könne - dem Sport. Boris Becker sei laut Elvira nämlich im Gefängnis "als Sportlehrer für die anderen Häftlinge tätig". Jedoch scheint der einstige Profi-Tennisspieler nicht mit allem zu hundert Prozent zufrieden zu sein, wie seine Mutter weiter berichtet: "So gut wie bei mir zu Hause schmeckt ihm das Essen dort natürlich nicht. Aber da muss er jetzt durch". Nun ja, das ist ja wohl Meckern auf höchsten Niveau...

Noch vor wenigen Wochen sah das alles noch ganz anders aus. Mehr dazu erfährst du im Video: