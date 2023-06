Boris Becker: Pflegefall? Muss ihn Freundin Lilian jetzt retten?

Die Frühjahrssonne heizte auch den Zuschauern beim Tennis-Turnier in Rom langsam ein. Um einem Sonnenstich vorzubeugen, setzt Lilian ihrem Rotschopf Boris fürsorglich einen Strohhut auf. Das sollte Becker eigentlich selbst wissen, aber es ist Lilian, die ihn daran erinnert, sich liebevoll kümmert. Anderes Beispiel: Bei einem Event in Hamburg wurde der Tennisstar vom Moderator gefragt, woher er denn komme. Becker überlegt, aber es fällt ihm einfach nicht ein. "Hilf mir auf die Sprünge", bittet er. Der sonst so souveräne Ex-Tennisstar wirkt plötzlich hilflos. Was ist da los?

Er kam übrigens von den "Laureus Awards" in Paris. Und auch dort nahm ihn Lilian energisch an die Hand, ließ ihren Schatz nicht aus den Augen. Ein schrecklicher Verdacht keimt auf: Leidet Becker etwa an den Spätfolgen seiner Tablettensucht während seiner Profi-Karriere? "Sie waren stark und machten süchtig. Man wacht nicht nach fünf oder sechs Stunden erholt auf. Man ist wie benebelt. Irgendwann konnte ich ohne die Pillen nicht mehr schlafen", erzählt er in der Doku "Boom! Boom! – The World vs. Boris Becker". Die Online-Seite "dassuchtportal.de" führt unter den Nebenwirkungen von Tablettensucht unter anderem "Entwicklung einer Demenz" und "Neurologische Ausfälle" auf. Das wäre wahrlich ein hoher Preis für eine sagenhafte Weltkarriere.

Boris Becker ist seiner Freundin Lilian zuliebe nun nach Italien gezogen. Dort fühlt sich die schöne Risiko-Analystin zu Hause. "Happy wife, happy life", scherzte er. Der Spruch bedeutet: Glückliche Frau, glückliches Leben. Aber vielleicht verbirgt sich dahinter ein viel ernsteres Problem! Ist der Ex-Wimbledon-Held gesundheitlich so angeschlagen, dass er gar nicht mehr allein klarkommt?

