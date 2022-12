Boris Becker: Quoten-Fiasko! So wenig interessiert seine Geschichte

Nicht nur Boris Becker hat während seiner Haftstrafe an Gewicht verloren, auch die Zuschauer-Quote seines ersten Interviews in Freiheit fiel unerwartet mager aus. Der Tennis-Profi berichtete am vergangenen Dienstag, den 20.12.2022, erstmals im TV von seinen Erlebnissen im Gefängnis. Seine 8-monatige Haftstrafe scheint jedoch weniger Fernsehzuschauer zu interessieren als erwartet. Wie "DWDL" berichtet, erreichte die 140 Minuten lange SAT.1-Sendung zur besten Sendezeit nur 1,55 Millionen Zuschauer.

Doch es kommt noch dicker. Damit lag das exklusive Gespräch von Boris und Steven Gätjen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, gemessen am Marktanteil, hinter einer Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben", "In aller Freundschaft" und "Bares für Rares" nur auf dem vierten Platz.

Autsch! Das hatte sich gewiss weder der dreifachen Wimbledon-Gewinner noch der Sender so vorgestellt.

Wie sehr seine Familie die Inhaftierung des Tennis-Stars mitnahm, erfährst du im Video: