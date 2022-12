Boris Becker: Nach 231 Tagen Knast - 1. Foto zeigt die bittere Wahrheit

Nach seiner Entlassung traf sich Boris Becker nun am Montag mit Moderator Steven Gätjen zum exklusiven SAT. 1.-Interview in München. Dabei sind die ersten Aufnahmen des Tennis-Ass nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis entstanden. Die Fotos, die nun der Bild vorliegen, zeigen den 55-Jährigen von einer ganz anderen Seite - Boris hat sichtlich an Gewicht verloren und sein Gesicht wirkt kantiger. Auch seine Haarfarbe hat sich verändert. Wo er sein Haar vorher noch hellblond trug, erstrahlt es jetzt in einem Kupfer-blonden Ton. In schwarzem Jackett und einem gleichfarbigen T-Shirt machte er sich auf den Weg zum Interview mit SAT. 1.

Bleibt abzuwarten, was der einstige Tennis-Profi dort alles über seinen Knast-Aufenthalt auspacken wird. Verändert hat ihn die Zeit hinter Gittern wohl allen Anscheins nach...

Aber auch seine Familie hat seine Inhaftierung nachhaltig geprägt. Mehr dazu erfährst du im Video: